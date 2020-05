Nübel: Meier rät zu Schalke-Leihe

Sepp Maier ist der Ansicht, dass sich Alexander Nübel (23) in der kommenden Saison nicht als Nummer zwei hinter Manuel Neuer (34) beim FC Bayern einreihen sollte. „Er muss spielen, ist zu schade für die Ersatzbank. Ausleihen wäre eine Option – am besten an den FC Schalke 04. Dort kennt er das Umfeld und die Mannschaft. Erst kaufen, dann gleich wieder verleihen. Und mit Sven Ulreich hat der FC Bayern weiterhin eine starke Nummer zwei“, erklärt der frühere Torwarttrainer der Münchner im Interview mit dem ‚Sportbuzzer‘.

Ob das den Plänen der Protagonisten entspricht, ist allerdings fraglich. Weder Nübel noch Schalke haben nach aktuellem Stand Interesse daran, die Zusammenarbeit weiter fortzuführen. Hinzu kommt, dass Sven Ulreich (31) mit dem Gedanken spielt, die Bayern zu verlassen. Nübel wäre in diesem Fall ohnehin unentbehrlich.