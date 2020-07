FC Bayern: Mai-Ausleihe vor dem Abschluss

Der SV Darmstadt 98 steht wohl kurz vor der Verpflichtung von Lars Lukas Mai. Wie ‚Sport1‘ vermeldet, soll der 20-jährige Innenverteidiger zunächst ausgeliehen werden. Der Deal befinde sich in der finalen Phase.

Ob sich die Lilien eine Kaufoption sichern konnten, ist unklar. Nach FT-Infos will der FC Bayern den Zugriff auf sein Eigengewächs eigentlich nicht verlieren. In München steht Mai noch bis 2022 unter Vertrag, erst im Oktober hatte er verlängert.

In der abgelaufenen Saison bestritt Mai 26 Partien für die Drittliga-Mannschaft des FCB, mit der er sich zum Meister krönte. Mai spielt seit der U16 für Bayern, zwei Profieinsätze aus dem Frühjahr 2018 stehen auf seinem Konto. Nun will der 1,90 Meter große Abwehrspieler in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln, um womöglich eines Tages weitere Spiele für Bayerns erste Garde folgen zu lassen.