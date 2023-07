PSG: Enrique wünscht sich Barcola

Paris St. Germain könnte in Kürze seine Bemühungen um Bradley Barcola (20) intensivieren. Der ‚Sport‘ zufolge macht sich der neue Trainer Luis Enrique für die Verpflichtung des 20-jährigen Offensivspieler stark. Zuletzt wurde auch RB Leipzig Interesse an Barcola nachgesagt. Bis 2026 ist der französische U21-Nationalspieler noch an Olympique Lyon gebunden.

OL möchte Barcola gerne halten. Ein Angebot in Höhe von 40 bis 50 Millionen Euro könnte dies laut der ‚Sport‘ aber ändern. Der Youngster kam in der abgelaufenen Saison 26 Mal in der Ligue 1 zum Einsatz. Barcola gelangen fünf Tore und neun Assists. Der Rechtsfuß kann sowohl auf beiden Außenbahnen als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden.

