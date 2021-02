Last Minute: Köln verhandelt über Modeste-Abschied

Anthony Modeste könnte den 1. FC Köln auf den letzten Metern des Wintertransferfensters noch verlassen. Nach FT-Informationen arbeitet die AS St. Étienne an der Verpflichtung des 32-jährigen Mittelstürmers. Zuerst hatte der französische Journalist Mohamed Toubache-Ter darüber berichtet.

St. Étienne will Modeste bis Saisonende ausleihen, Modeste ist für ein solches Modell offen. Ob Köln zustimmt, ist zur Stunde noch fraglich. Das Transferfenster in Frankreich ist noch bis Mitternacht geöffnet.

Modeste war 2018 aus China zum FC zurückgekehrt. Während der Franzose in seiner ersten Zeit am Rhein (2015 bis 2017) 45 Tore erzielte, war sein Comeback nicht von Erfolg gekrönt. In der laufenden Saison hat er keinen Stammplatz inne und erzielte erst einen Pflichtspieltreffer.