Callejón vor Spanien-Rückkehr

José Callejón wird seine Zelte in der Serie A in diesem Sommer wohl wieder abbrechen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, befindet sich der FC Valencia im Rennen um den Offensivspieler in der Pole Position. Auch Atlético Madrid, der FC Sevilla, der FC Villarreal und Betis Sevilla sollen interessiert sein.

Seit 2013 läuft Callejón für die SSC Neapel auf. Sein Vertrag bei den Süditalienern läuft zum Saisonende aus. Eine Verlängerung ist nicht geplant und so ist der 33-Jährige aller Voraussicht nach ablösefrei zu haben.