10-Millionen-Neuzugang für Ajax

Der Transfer von Owen Wijndal zu Ajax Amsterdam ist unter Dach und Fach. Der 22-Jährige kommt vom AZ Alkmaar in die Grachtenstadt und unterschreibt bis 2027. Die Ablöse liegt nach Vereinsangaben bei zehn Millionen Euro.

Wijndal hatte sich 2010 Alkmaar angeschlossen, reifte dort zum Profi und führte das Team zuletzt als Kapitän an. Für den gebürtige Nordholländer ist es der erste Vereinswechsel als Profi.

Der Abwehrspieler lief bislang 104 Mal in der Eredivisie sowie elfmal in der niederländischen Nationalmannschaft auf. Sein Vertrag in Alkmaar war noch bis 2024 datiert.