Klubs werben um Schalke-Talent Weichert

Leo Weichert bricht im Sommer seine Zelte beim FC Schalke 04 ab. Der 19-jährige Innenverteidiger wird nach FT-Informationen von einigen Klubs umworben. So bemühen sich derzeit Heracles Almelo und VVV Venlo aus den Niederlanden um die Unterschrift des 1,91 Meter großen Abwehrhünen, der dank seines auslaufenden Kontrakts ablösefrei wechseln darf.

In Deutschland gibt es ebenfalls Interessenten für den physisch starken Youngster. Der SC Verl würde Weichert gerne in die 3. Liga locken, darüber hinaus fanden Gespräche mit dem FSV Mainz 05 statt. Dort wäre der Rechtsfuß für die U23 eingeplant. Auf Schalke stand Weichert in der abgelaufenen Saison in allen Partien für die U19 in der Startformation, hinzu kommt ein Einsatz für die U23 in der Regionalliga West.