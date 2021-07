VfB: Wird Maffeo erneut verliehen?

Pablo Maffeo könnte den VfB Stuttgart ein weiteres Mal auf Leihbasis verlassen. Nach Informationen des ‚kicker‘ zeigt SD Huesca Interesse an dem Rechtsverteidiger. Der 23-Jährige war bereits in der abgelaufenen Saison an die Spanier verliehen, die allerdings die Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro verstreichen ließen.

Die Stuttgarter hatten vor drei Jahren noch neun Millionen Euro an Manchester City überwiesen, um den Spanier bis 2023 unter Vertrag zu nehmen. In seiner ersten Spielzeit bei den Schwaben kam der Rechtsfuß auf lediglich neun Einsätze und wurde in den beiden Folgesaisons jeweils in seine Heimat verliehen. Nun steht Maffeo womöglich vor einer erneuten Rückkehr nach Spanien.