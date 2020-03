Flicks große Forderung an den FC Bayern

In seinen bisherigen 21 Pflichtspielen als Cheftrainer des FC Bayern kommt Hansi Flick auf einen herausragenden Punkteschnitt von 2,62. Dem gebürtigen Heidelberger ist sehr wohl bewusst, welche Wertschätzung er vor allem bei der Vereinsführung des Rekordmeisters genießt. Dementsprechend stellt er Forderungen, wie er sich ein dauerhaftes Engagement in München vorstellt.

„Es sind zwei Punkte, die meines Erachtens wichtig sind: Ein Verein muss eine Philosophie haben, welchen Fußball er spielen lassen will, und für was stehen wir. Deswegen wird ein Trainer geholt, dem zugetraut wird, diese Philosophie umzusetzen. Dann geht es um die Spieler, die den vorhandenen Kader ergänzen oder verstärken sollen. Wenn es um Neuzugänge und Verstärkungen geht, muss der Trainer aus meiner Sicht ein Vetorecht haben“, stellt Flick gegenüber der ‚Sport Bild‘ klar.

Co-Trainer Klose?

Co-Trainer könnte ab der kommenden Saison dann Miroslav Klose sein, der aktuell die U17 des Rekordmeisters betreut: „Ich schätze Miro sehr, er macht hier einen echt guten Job. Wir kennen uns lange. Die Erfahrungen, die er als Spieler in der Nationalmannschaft und in vielen renommierten Vereinen gemacht hat, prädestinieren ihn für einen Trainerjob. Ich habe ihn schon beim DFB unterstützt, Trainer zu werden. Miro ist in meinen aktuellen Gedankengängen bei den Bayern immer ein Thema.“

Fast beiläufig lässt Flick aber auch wissen, dass ihm das Interesse anderer Klubs an seiner Person nicht verborgen geblieben ist: „Es gibt Anfragen, mit Sicherheit auch interessante. Das registriere ich, natürlich freut man sich da auch. Denn es zeigt eine gewisse Wertschätzung. Aber es ist aktuell so, dass ich bei Bayern München unter Vertrag bin und wir klar ausgemacht haben, vorerst abzuwarten, wie die Saison verläuft.“

Neuer bleibt Nummer eins

Sollte Flick in der kommenden Saison noch an der Seitenlinie stehen, wird es keine Frage um die Nummer eins geben: „Konkurrenz für Manuel Neuer? Klar ist doch: Es weiß jeder, was ich von Manuel halte. Er ist für mich der mit Abstand beste Torwart der Welt, daran habe ich nicht die geringsten Zweifel. Deshalb gibt es dazu für mich keine Alternative. Manuel führt die Mannschaft, gibt ihr die nötige Sicherheit.“

In den Transfer von Alexander Nübel war Flick nicht eingebunden. „Ich wurde nicht gefragt. Ich wusste aber natürlich, dass er verpflichtet wird. Das war ein Thema, das die nächste Saison betroffen hat, ein Vorgriff auf die Zukunft, bei dem ich auch nicht zwingend eingebunden werden musste. Alex Nübel ist sicherlich ein junger, talentierter Torhüter“, so der Trainer, der aber auch hohe Stücke auf den aktuellen Ersatzkeeper Sven Ulreich hält: „Ich finde, dass Sven Ulreich hier einen großartigen Job macht. Er hat den besten Torwart der Welt vor sich, ruft im Training aber Tag für Tag seine Qualität ab.“

„Havertz hat eine enorme Entwicklung gemacht“

Über seine Begeisterung für Kai Havertz, der weit oben auf dem Bayern-Wunschzettel stehen soll, macht der 55-Jährige keinen Hehl: „Ich habe die U17-Nationalmannschaft damals zur EM nach Aserbaidschan begleitet. Kai war in der Mannschaft. Bei ihm muss man einfach festhalten: Er hat eine enorme Entwicklung gemacht, schießt Tore, strahlt eine Dominanz aus. Gerade im letzten Spieldrittel kann er den Unterschied ausmachen.“