Schalke: Wilmots will „einen kreativen Spieler holen“

Marc Wilmots hat einen konkreten Plan, was für einen Spielertyp der FC Schalke im Winter an Bord holen soll. Gegenüber der ‚Bild‘ skizziert der neue Sportdirektor das Anforderungsprofil wie folgt: „Ein kreativer Spieler, wenn das möglich ist. Einen, der verschiede Positionen auf einem Niveau spielen kann, der schnell und für uns bezahlbar ist. Ob wir so ein Profil finden, kann ich noch nicht sagen.“

In spätestens zwei Jahren wolle Königsblau wieder in die Bundesliga aufsteigen. Dafür müssen sich die Knappen erstmal in der laufenden Spielzeit vor dem Abstieg bewahren, die nach der Hinrunde auf dem 14. Tabellenplatz liegen. Ausreichend Budget für Winterverstärkungen könnte vorhanden sein, lässt Wilmots durchblicken: „Wir hatten gute Gespräche mit dem Vorstand. Jetzt müssen wir eine neue Strategie einsetzen, die wir aber für uns behalten wollen. Vielleicht passiert etwas, mehr kann ich noch nicht sagen.“