Valencia-Leihe: Drei Fragezeichen um Moriba

Ilaix Moriba kam vom FC Barcelona zu RB Leipzig, um die Bundesliga zu erobern. Ein halbes Jahr später wurde der erste Versuch aber bereits wieder abgebrochen. Per Leihe ging es zurück in die Primera División, wo der 19-Jährige sein Glück nun beim FC Valencia sucht. Gefunden hat er dieses aber auch im Estadio Mestalla noch nicht.

Fragezeichen Leistungsvermögen

Nur 30 Minuten stand Moriba in der Bundesliga auf dem Rasen. Der Youngster war dem hohen Tempo bei RB Leipzig nicht auf Anhieb gewachsen. Aber auch in Valencia läuft es nicht wie geplant. Seit seiner Ankunft Ende Januar lief Moriba sechsmal für die Fledermäuse auf, dreimal durfte er von Beginn an ran. Über 90 Minuten waren die Dienste des Mittelfeldspielers nie gefragt.

Wirklich überzeugend agiert Moriba in La Liga bislang nicht. Sein Einfluss ist überschaubar. Offensivkraft Bryan Gil (21), der im Winter ebenfalls als Leihspieler nach Valencia kam, bekommt da schon mehr Vertrauen. Den Nationalspieler von Tottenham würde der spanische Erstligist darum gerne halten.

Fragezeichen Valencia

Ob Valencia aber an einer weiteren Zusammenarbeit mit Moriba interessiert ist, bleibt fraglich. Bis heute hat der Klub keine Anstalten gemacht, eine Verlängerung der Leihe in die Wege zu leiten. Für das Talent aus der Barça-Jugend steht im Sommer also wohl wieder eine Luftveränderung auf dem Programm. Sollte Moriba im Saisonfinale nicht noch eine zentrale Rolle in Valencia einnehmen, wird das Gastspiel wohl auf ein halbes Jahr beschränkt bleiben.

Fragezeichen Leipzig

Ob Moriba im Anschluss eine echte Chance unter Domenico Tedesco bekommen wird, bleibt abzuwarten. Die ‚Bild‘ berichtete zuletzt, dass der Leipzig-Coach den Rechtsfuß lieber bei einem anderen Klub unterbringen will. Dem Übungsleiter gehe es dabei um eine „Mannschaftshygiene mit einem kompakten und stimmigen Team“, so war es zu lesen.

Oliver Mintzlaff wollte das so aber nicht stehen lassen. „Ilaix Moriba und Brian Brobbey sind Ausnahmetalente und wir sind sehr froh, sie verpflichtet zu haben. Beide Spieler sind bis 30.6.2022 ausgeliehen – und dann Spieler für RB Leipzig. Das sind die Fakten, es gibt keine neuen Pläne oder andere Gedankenspiele“, gab der Vorstandsvorsitzende entschieden zu Protokoll.

Ob damit das letzte Wort gesprochen ist, wird sich zeigen. Denn natürlich benötigt ein junger Spieler wie Moriba Einsatzzeit, um sich weiterzuentwickeln. Ob er dem ambitionierten Team von RB Leipzig in der nächsten Saison weiterhelfen kann, ist unklar. Zu viele Fragezeichen stehen noch im Raum.