Leipzig verkündet Simakan-Abschied

Mohamed Simakan kehrt RB Leipzig den Rücken. Weiter geht es für den 24-Jährigen aller Voraussicht nach bei Al Nassr. Die Bekanntgabe soll aber erst in den kommenden Tagen offiziell erfolgen. Dem Vernehmen nach winkt den Sachsen eine Ablöse von 45 Millionen Euro.

„Es war mir eine Ehre für diesen Klub, in dieser Stadt und für diese Fans spielen zu dürfen. Die drei Jahre mit RB Leipzig waren unglaublich und bisher die schönste Zeit meiner Karriere. Ich habe mich hier hervorragend entwickeln können und wir haben zusammen so viele besondere Momente erlebt. Die Highlights waren natürlich unsere Pokalsiege und die Riesen-Partys danach“, gibt Simakan zu verstehen.

RB-Sportdirektor Rouven Schröder fügt an: „Mo Simakan hat sich in den drei Jahren bei RB Leipzig in die Herzen der Fans gespielt und auf dem Platz immer alles gegeben. Er ist ein feiner Kerl und hat sich stets zu 100 Prozent mit dem Club und der Stadt identifiziert. Mo hat nun für sich entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Das respektieren wir, danken ihm für seine Einsätze im Trikot von RB Leipzig und werden uns an viele schöne Momente erinnern. Wir wünschen ihm alle nur das Beste für seine Zukunft.“

Nachfolger schon präsentiert

Notgedrungen hatte RB Teile der Ablöse heute reinvestiert und Lutsharel Geertruida (24) von Feyenoord Rotterdam losgeeist. Mit 25 Millionen Euro mussten die Sachsen in Vorleistung gehen. Da der Transfermarkt in der Saudi Pro League erst am Montag endet, bleibt dem CR7-Klub etwas mehr Zeit, den Simakan-Deal einzutüten.