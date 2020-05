Sommerwechsel: Rakitic kennt nur ein Ziel

Ivan Rakitic will auch in der kommenden Saison in der Primera División auflaufen. Der ‚Sport‘ zufolge wünscht sich der kroatische Mittelfeldspieler einen Wechsel zum FC Sevilla. Rakitic hoffe, dass der FC Barcelona ihn trotz Vertragslaufzeit bis 2021 ablösefrei ziehen lässt.

Kein Thema mehr ist der 32-Jährige indes bei Juventus Turin. Italienischen Medienberichten zufolge haben sich die Bianconeri aus dem Rennen verabschiedet. Juve würde für das zentrale Mittelfeld dagegen gerne Rakitics Teamkollege Arthur an Bord holen. Der 23-jährige Brasilianer lehnt einen Abschied aus Barcelona bislang aber ab.