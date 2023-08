Milan gibt De Ketelaere schon wieder ab

Charles De Ketelaere wechselt innerhalb der Serie A den Verein. Atalanta Bergamo verpflichtet den Belgier für ein Jahr auf Leihbasis. Der Tabellenfünfte der vergangenen Saison sicherte sich zudem eine Kaufoption.

Medienberichten zufolge kassiert der AC Mailand eine Leihgebühr von drei Millionen Euro. Wandelt Atalanta den Deal in eine Festverpflichtung um, können bis zu 27 weitere Millionen an Bonuszahlungen hinzukommen.

Vor einem Jahr zahlten die Rossoneri noch 35 Millionen für De Ketelaere an den FC Brügge. In seiner Debütsaison stand der 22-jährige Offensivspieler zwar in 40 Pflichtspielen auf dem Platz, wurde zumeist aber nur eingewechselt. In Bergamo erhofft er sich eine größere Rolle.