Real-Wechsel: Alonso trifft Bayer-Bosse

Xabi Alonsos Abschied von Bayer Leverkusen nimmt immer konkretere Züge an. Wie ‚Relevo‘ berichtet, wird sich der Übungsleiter bereits in dieser Woche mit den Bayer-Verantwortlichen treffen, um seinen Abschiedswunsch offiziell kundzutun. Ab dem Sommer will der Baske dann bei Real Madrid das Erbe von Carlo Ancelotti antreten.

Mit den Königlichen soll Alonso bereits vorverhandelt haben, in der spanischen Hauptstadt erwartet ihn ein Zweijahresvertrag. Ancelotti zieht es seinerseits an den Zuckerhut, der Italiener wird aller Voraussicht nach die brasilianische Seleção um die Real-Stars Vinicius Junior, Rodrygo, Éder Militão und Endrick übernehmen.