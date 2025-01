Drittliga-Stürmer Vonic wechselt zu Porto

Wie erwartet verlässt Leonardo Vonic Drittligist Rot-Weiss Essen. Der 21-jährige Angreifer schließt sich dem FC Porto an, wo er zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen ist. Dem Vernehmen nach fließen 500.000 Euro nach Essen, wobei RWE 100.000 davon aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung an den 1. FC Nürnberg überweisen muss.

Bereits seit mehreren Tagen befand sich der Transfer in den letzten Zügen. Vonic war im Sommer 2023 vom Club an die Hafenstraße gewechselt und dort schnell zum Stammspieler aufgestiegen. In der laufenden Saison absolvierte er 17 Partien in der Liga und konnte fünf Treffer beisteuern. Bei den Portugiesen unterschreibt der Stürmer einen Vertrag bis 2028.