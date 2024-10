Auslaufender Vertrag: Tottenham beobachtet Puado

Tottenham Hotspur streckt die Fühler nach dem spanischen Flügelstürmer Javi Puado aus. Laut der spanischen Sportzeitung ‚as‘ sind die Spurs an einem ablösefreien Transfer des 26-jährigen Katalanen interessiert und haben neben dem FC Sevilla ihr Interesse an Puado bekundet.

Dessen Vertrag läuft im Sommer 2025 aus, daher steht es dem Spieler zu, ab Januar mit Interessenten frei zu verhandeln und dort auch einen ab der kommenden Saison gültigen Vertrag zu unterschreiben. In der vergangenen Saison verhalf Puado seinem Team in der zweiten spanischen Liga mit 17 Toren zur direkten Rückkehr in La Liga.