Bericht: Mislintat-Rückkehr zum BVB fast fix

Die Rückkehr von Sven Mislintat zu Borussia Dortmund steht offenbar kurz bevor. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, sind nur noch Kleinigkeiten zu klären, ehe der BVB die Verpflichtung des Funktionärs offiziell verkünden wird. Noch in dieser Woche könnte es dazu kommen, der Deal sei „so gut wie perfekt“.

Mislintat wird schon seit einiger Zeit mit einer Rückkehr nach Dortmund in Verbindung gebracht, wo er bereits zwischen 1998 und 2017 in unterschiedlichen Funktionen arbeitete. Zuletzt hieß es jedoch, dass Zweifel an einer Rückkehr des 51-Jährigen aufgekommen seien. Diese gibt es nun aber offenbar nicht mehr.

Welche Rolle Mislintat bei den Schwarz-Gelben übernehmen wird, lassen die ‚Ruhr Nachrichten‘ offen. In der Vergangenheit berichtete das Regionalblatt jedoch, dass er als leitender Kaderplaner fungieren werde. Zwischenzeitlich hieß es auch aus anderen Quellen, dass Mislintat eher als eine Art Berater ohne große Entscheidungskompetenz eingeplant sei.