Hertha bindet Nachwuchskeeper

Hertha BSC setzt langfristig auf Robert Kwasigroch. Wie der Zweitligist mitteilt, hat der 19-jährige Torhüter seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2027 verlängert.

Kwasigroch durchlief seit 2017 die Ausbildung bei der Alten Dame. Am sechsten Spieltag der laufenden Saison debütierte er beim 3:0 gegen Eintracht Braunschweig bei den Profis. In der Regel kommt er in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz.