Bericht: Sabotiert United die Dembélé-Verlängerung?

Setzt Manchester United Ousmane Dembélé unter Druck, seinen Vertrag beim FC Barcelona nicht zu verlängern? Dies berichtet jedenfalls die katalanische ‚Mundo Deportivo‘. Demzufolge wollen die Red Devils die Verlängerung des 24-Jährigen verhindern, um dem französischen Flügelspieler am 1. Januar ein eigenes Vertragsangebot vorzulegen. Auf Dembélés Antwort wartet Barça seit mehreren Tagen vergeblich.

40 Tage bleiben Barça noch, um dieses Horror-Szenario abzuwenden. Immerhin blätterten die Katalanen im Sommer 2017 stolze 135 Millionen Euro für den damaligen Profi von Borussia Dortmund hin. Abgesehen von der sportlichen Komponente wäre der ablösefreie Verlust von Dembélé für den finanziell gebeutelten Klub eine wirtschaftliche Katastrophe.

Die Red Devils bemühen sich seit geraumer Zeit um Dembélé, bereits im Sommer 2020 stand ein Wechsel ins Old Trafford im Raum – letztlich blieb der verletzungsanfällige Franzose in Barcelona. Mit einem Jahr Verspätung könnte United seinen Wunsch erfüllt bekommen, sollten Xavi und Co. Dembélé in den kommenden Wochen nicht mehr überzeugen können.