Ribéry bald gemeinsam mit Balotelli und Boateng?

Der AC Monza bastelt an einem Superstar-Sturm. Laut dem ‚Corriere della Sera‘ hat der Klub von Adriano Galliani und Silvio Berlusconi seine Fühler nach Franck Ribéry (37) ausgestreckt. Bereits im Winter erkundigte sich der italienische Zweitligist und versuchte, eine Verpflichtung zu realisieren. Ribéry erteilte dem Vorhaben vorerst eine Absage, zeigte sich für den Sommer aber gesprächsbereit. Dann endet sein Vertrag beim AC Florenz.

Der Kontakt zwischen Ribéry und dem finanzstarken Aufstiegsaspiranten soll in den kommenden Wochen intensiviert werden. Mit dem alternden Franzosen will man sich in Monza den Wunsch von einer Offensive erfüllen, die vor einigen Jahren nur in der Champions League vorstellbar gewesen wäre. Kevin-Prince Boateng (33) und Mario Balotelli (30) stehen bereits bei den Lombarden unter Vertrag. Zwei Kicker, die ebenso genial wie unberechenbar sind. Ribéry wäre die perfekte Ergänzung für ein Bad Boy-Trio.

Gehalt nur in Serie A stemmbar

Derzeit bezieht Ribéry in Florenz ein Jahresgehalt von rund vier Millionen Euro. Auch wenn Monza finanziell gut aufgestellt ist, wäre eine Verpflichtung des trickreichen Flügelspielers nur bei einem Aufstieg in die Serie A möglich. Derzeit liegt die Mannschaft vom Stadio Brianteo auf Rang vier, punktgleich mit dem Zweiten Chievo Verona, der damit direkt aufsteigen würde.

Trotz seines gehobenen Alters lässt der ehemalige Nationalspieler seine Klasse immer wieder aufblitzen. In der laufenden Saison kam er 17 Mal zum Einsatz und lieferte neben einem Treffer fünf Vorlagen für die Statistik. Wenn er diese Bilanz konstant weiterführt, würde er auch in der kommenden Saison noch eine Verstärkung darstellen.