HSV: Narey auf dem Sprung?

Die Wege von Khaled Narey und dem Hamburger SV könnten sich in der laufenden Transferperiode noch trennen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der 26-jährige Offensivmann spätestens in der kommenden Woche wissen, wie seine Perspektive bei den Hanseaten aussieht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte diese düster sein, könnte Narey bis zur Schließung das Wechselfensters am 5. Oktober noch auf einen Abschied drängen. Bislang gibt es allerdings keine konkreten Anfragen – und der Außenstürmer müsste wohl deutliche Gehaltseinbußen in Kauf nehmen.