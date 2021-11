AC Milan: Neuer Vertrag für Ibrahimovic

Der AC Mailand plant auch für die kommende Spielzeit mit Zlatan Ibrahimovic. Wie ‚calciomercato.com‘ berichtet, bereiten die Rossoneri einen neuen Kontrakt für den 40-jährigen Stürmer vor. Ibrahimovic soll weiterhin vier Millionen Euro plus Boni verdienen und um eine weitere Saison verlängern.

Zuletzt machte der Routinier deutlich, dass ein baldiges Karriereende nicht in Sicht ist. „Ich muss nichts mehr beweisen, aber ich will auch nichts bereuen. Darum werde ich weitermachen, bis irgendjemand mir sagt, dass ich wirklich am Ende bin“, so Ibrahimovics Ankündigung.