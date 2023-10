Bayern-Job: Hoeneß lässt Hintertür offen

Sebastian Hoeneß hat sich ein weiteres Mal zu einem zukünftigen Job beim FC Bayern geäußert. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der Erfolgscoach des VfB Stuttgart: „Ich verstehe, dass Sie so eine Frage aufwerfen müssen. Ich kann nur sagen, dass ich hier aktuell genau am richtigen Platz bin. Ich fühle mich wohl, vom ersten Tag an. Mein Ziel ist es, so weiterzumachen, weiter Punkte zu sammeln, eine sorgenfreie Saison zu spielen.“ Völlig ausschließen möchte der 41-Jährige eine Zusammenarbeit aber nicht: „Alles andere ist in einer fernen Zukunft.“

Zum Hintergrund: Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen gab Anfang des Monats gegenüber ‚Bild TV‘ zu Protokoll, dass die Münchner die Leistungen von Hoeneß beim VfB verfolgen und es weiterhin eine Beziehung zum Rekordmeister gebe. Wenig später reagierte Hoeneß auf die Worte von Dreesen, spielte diese jedoch herunter.