Frankfurt: Kolo Muani zieht Wechselfazit

Randal Kolo Muani hat ein erstes Fazit zu seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt gezogen. Auf einer Presserunde der französischen Nationalmannschaft äußerte sich der Debütant positiv: „Es war meine Wahl, eine vor allem sportliche Wahl, mich in einer anderen Liga zu entwickeln. Ich kann sagen, dass es eine gute Wahl war. Ich weiß nicht, ob ich mich weiterentwickelt habe, aber ich versuche, mich langsam an die Bundesliga anzupassen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Kolo Muani befindet sich nach eigener Aussage „noch in der Lernphase“, mit zwei Treffern und vier Assists in sieben Bundesligaspielen hat der Sommerneuzugang vom FC Nantes jedoch einen Sahnestart hingelegt. Durch die guten Leistungen hat sich der Mittelstürmer auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Katar für einen Platz in der französischen Nationalmannschaft positioniert. „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass diese Auswahl kommt. Das ist eine schöne Überraschung“, so der 23-Jährige.