Kahn-Angebot abgelehnt

Oliver Kahn ist mit einem ersten Angebot zur Übernahme des gefallenen französischen Traditionsklubs Girondins Bordeaux gescheitert. Schon vor Wochen formulierte der ehemalige Bayern-Kapitän und -CEO laut ‚RMC‘ eine Offerte, diese wurde jedoch abgelehnt.

Das letzte Wort ist in diesem Zusammenhang aber noch nicht gesprochen. Kahn würde in Bordeaux gerne als Eigentümer einsteigen und hat dabei auch den ehemaligen Präsidenten von Olympique Marseille, Jacques-Henri Eyraud, im Boot. Aufgrund einer Insolvenz rutschte Girondins zuletzt in die Viertklassigkeit ab.