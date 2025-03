Bayer-Entscheidung: Alonso reagiert

Xabi Alonso hat entgegen anderslautender Berichte auf der heutigen Pressekonferenz vor der morgigen Partie (20:30 Uhr) gegen den VfL Bochum doch nicht seinen sicheren Verbleib bei Bayer Leverkusen bestätigt. „Es gibt nichts zu entscheiden“, gab der spanische Erfolgstrainer auf Nachfrage zu verstehen.

Angesprochen auf die Parallele zum vergangenen Jahr, als er im März gegenüber Medienvertretern seinen Entschluss bekanntgegeben hatte, entgegnete Alonso: „Die Situation ist eine andere. Es gab was zu entscheiden und jetzt nicht. Das ist der große Unterschied.“ Vertraglich ist der 43-Jährige bis 2026 an den Doublesieger gebunden. Noch ist nicht in Stein gemeißelt, dass Alonso seinen Kontrakt auch erfüllen wird.