Palace verpflichtet Hughes

Crystal Palace und Cheftrainer Patrick Vieira dürfen den sechsten Sommerneuzugang begrüßen. Vom FC Watford wechselt Will Hughes zu den Eagles. Der 26-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt einen Dreijahresvertrag.

„Will hat viel Talent und das schon in jungen Jahren gezeigt. Er kommt mit einem großen Erfahrungsschatz zu uns, hat aber noch viele Jahre Fußball vor sich, und wir hoffen, dass er die Qualität unseres Mittelfelds erheblich steigern wird“, kommentiert der Klubvorsitzende Steve Parish den Transfer.

Welcome to Palace, Will Hughes ✍️#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb