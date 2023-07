De Gea lehnt Inter-Angebot ab

Für David de Gea kommt ein Engagement bei Inter Mailand offenbar nicht in Frage. Dem ‚Daily Record‘ zufolge hat der Torhüter eine Offerte in Höhe von fünf Millionen Euro Jahresgehalt ausgeschlagen und die Verhandlungen in der Folge abgebrochen. Stattdessen poche der ehemals bestverdiente Torwart der Welt auf eine zehn Millionen schwere Vergütung.

Ein indirektes Tauschgeschäft zwischen Manchester United und den Nerazzurri ist damit vom Tisch. Am gestrigen Donnerstag wurde publik, dass künftig André Onana bei den Red Devils zwischen den Pfosten steht. De Geas Kontrakt bei United wiederum wurde nicht verlängert: Seit drei Wochen ist der Spanier, der zwölf Jahre das Tor im Old Trafford gehütet hatte, vereinslos.

