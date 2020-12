Favre: „Mehr Platz“ mit Moukoko

Trainer Lucien Favre hat erläutert, wie Youngster Youssoufa Moukoko seinem Team Borussia Dortmund aktuell hilft. „Ein Stürmer ist wichtig für uns, weil er Bewegungen und Läufe in die Tiefe macht. Es gibt dadurch mehr Platz“, referierte Favre im Anschluss an das 1:1 bei Eintracht Frankfurt am gestrigen Samstag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der erst 16-jährige Moukoko war zur Pause für Mahmoud Dahoud (24) gekommen. Zu diesem Zeitpunkt lag der BVB, der ohne nominellen Mittelstürmer begonnen hatte, mit 0:1 zurück. Mit Moukoko lief es schlagartig besser. Der Linskfuß zeigte sich sehr engagiert und bot gute Laufwege an – wenngleich seine Ballverarbeitung nicht immer sauber war.