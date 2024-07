Preisschild & neue Konkurrenz für Bayern: So ist der Stand bei Doué

Das Werben um Desiré Douré von Stade Rennes ist wohl gerade erst richtig angelaufen. Während der FC Bayern mit einem ersten Angebot schnell Nägel mit Köpfen machen wollte, könnten die Pläne der Chefs von der Säbener Straße nun durch Vereine aus England vereitelt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während die Bayern mit einem ersten Angebot über 35 Millionen Euro plus Boni für Doué bei Rennes abgeblitzt sind, bringen sich im Hintergrund weitere Interessenten in Stellung. Tottenham Hotspur und der FC Chelsea werfen ihren Hut beim 19-jährigen Franzosen ebenfalls in den Ring, berichtet ‚L’Équipe‘. Namhafte und vor allem wirtschaftlich hochpotente Konkurrenten für die Bayern.

Lese-Tipp

Bayern blitzt mit 35-Millionen-Angebot ab

Darüber hinaus bleibt auch Paris St. Germain am flexibel einsetzbaren Offensivspieler dran. Dem Bericht zufolge hofft Rennes auf ein Gesamtpaket inklusiver Bonuszahlungen von 60 Millionen Euro als Ablöse, um Doué zwei Jahre vor Ende der Vertragslaufzeit abzugeben.