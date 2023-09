Buhs für die Blues | Der Lukaku-Effekt

Peinliches Chelsea

Der FC Chelsea kommt auch unter Mauricio Pochettino nicht in Fahrt. Die Blues trennten sich am gestrigen Sonntag mit 0:0 vom AFC Bournemouth. Die Londoner stehen in der Premier League nach fünf Spieltagen auf einem enttäuschenden 14. Tabellenplatz.

Enttäuschend auch deshalb, weil erst im Sommer mehr als 460 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben wurden. Der ‚Daily Express‘ kennt kein Mitleid: „Clueless blues in battle oft he boos.“ Zu Deutsch: „Ahnungslose Blues im Kampf der Buhrufe.“ Gänzlich ungerechtfertigt ist der Hohn nicht.

Lukaku belebt Rom

Die AS Rom demütigte den FC Empoli gestern mit 7:0. Dabei wusste auch ein ehemaliger Chelsea-Profi zu überzeugen: Romelu Lukaku. Der belgische Sturmbulle stand erstmals in der Anfangself der Lupi und erzielte in der 82. Minute das 6:0.

Neben seinem Treffer überzeugte Lukaku auch im Zusammenspiel mit Paulo Dybala. Dies blieb auch der italienischen Presse nicht verborgen. „Vom Lukaku-Effekt für Roma und Dybala“ schreibt etwa die ‚Gazzetta dello Sport‘. Bei der Sportzeitung ist man sich sicher, dass das Duo einen „brutalen“ Sieg herbeigeführt hat und „groß werden kann“.