Barça: Fünf Transferziele aus der Bundesliga?

Hugo Ekitiké (22)

Angriff | Eintracht Frankfurt

Sein Dreierpack für Frankreichs U21 gegen England lässt europaweit aufhorchen. Ekitiké weckte schon zuvor vielerorts Interesse, nun wird er von ‚Relevo‘ vage auch mit Barça in Verbindung gebracht. Angesichts seines noch bis 2029 datierten Vertrags fordert Frankfurt aber mindestens 80 Millionen Euro Ablöse. Im Camp Nou könnte Ekitiké mal der Nachfolger von Robert Lewandowski (36) werden.

Mio Backhaus (20)

Tor | Werder Bremen

Auch zwischen den Pfosten plant Barça mittelfristig einen Umbruch und hat dafür auch eines der größten deutschen Talente im Blick. Laut ‚Sky‘ ließen die Katalanen Backhaus schon mehrfach beobachten. In der vergangenen Saison überzeugte der 1,94-Riese beim FC Volendam und wurde trotz Abstieg zum Torhüter der Saison in der Eredivisie gekürt.

Jonathan Tah (29)

Abwehr | Bayer 04

Mit dem DFB-Verteidiger ist Barcelona am weitesten. Schon zu Saisonbeginn verkündete Tah, im Sommer ablösefrei wechseln zu wollen. Laut forschen spanischen Medien gilt der Wechsel zu Barça bereits seit längerem als beschlossene Sache. Leverkusen hat allerdings wohl noch eine Resthoffnung auf eine Verlängerung.

Jeremie Frimpong (24)

Flügel | Bayer 04

Genau wie bei Tah hat Bayer auch bei Frimpong die Zügel nicht selbst in der Hand. Eine Ausstiegsklausel erlaubt es dem Liniensprinter, im Sommer für nur 40 Millionen Euro zu wechseln. Der Wert des Niederländers, der gerade erst im Länderspiel gegen Spanien (2:2) Werbung für sich machte, ist sicherlich ein gutes Stück höher. Eine Priorität ist seine Verpflichtung für Barcelona aber nicht – anders als für den FC Liverpool.

Alejandro Grimaldo (29)

Flügel | Bayer 04

Der dritte Leverkusener auf dem Barça-Zettel liebäugelte erst kürzlich öffentlich mit einer Rückkehr in die spanische Heimat. „Ich habe das ganz klar vor Augen und bei Bayer wissen sie das auch. Kurz- bis mittelfristig will ich nach Spanien zurückkehren“, sagte Grimaldo gegenüber ‚El Periódico de España‘. Ausgebildet wurde er in Barcelonas weltbekannter Nachwuchsabteilung La Masia. Eine Rückkehr liegt auf der Hand.