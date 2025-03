BVB: Kovac erläutert Chukwuemeka-Situation

Die Einsatzzeiten von Carney Chukwuemeka bei Borussia Dortmund werden in den kommenden Wochen nach Möglichkeit peu à peu gesteigert. Warum der Mittelfeldspieler noch nicht so oft zum Zug kam, erläuterte Niko Kovac auf der heutigen Pressekonferenz: „Er hat in London wenig gespielt. Wir müssen ihn punktuell aufbauen.“

Das erklärt wohl auch, weshalb die 21-jährige Leihgabe des FC Chelsea seit dem Wechsel im Winter schon zweimal verletzungsbedingt ausfiel. Kovac ist sich dennoch bewusst, dass Chukwuemeka im restlichen Verlauf der Saison noch sehr wertvoll werden kann: „Carney gibt uns eine andere Dimension.“ Vielleicht darf sich der Rechtsfuß schon im Topspiel am Samstag (18:30 Uhr) gegen RB Leipzig über einen längeren Zeitraum beweisen.