Griezmann fordert Verlängerung

Antoine Griezmann will noch lange das Trikot von Atlético Madrid tragen. Nach dem gestrigen 3:1-Sieg gegen den FC Villarreal sagte der 32-jährige Angreifer zur Verlängerung von Diego Simeone: „Er ist der perfekte Trainer für diesen Verein – und jetzt bin ich an der Reihe.“

Griezmanns Vertrag läuft noch bis 2026 – eine vorzeitige Verlängerung ist bei Spielern seines Alters eigentlich unüblich. Aktuell präsentiert sich der französische Nationalspieler aber in Topform – nach 16 Pflichtspielen stehen schon zwölf Tore zu Buche. Die Gunst der Stunde will Griezmann nun also nutzen, um sich noch für weitere Jahre ein Millionen-Gehalt zu sichern.