Last Minute: BVB scheiterte bei Aarons

Borussia Dortmund wollte im Sommer Max Aarons verpflichten. Wie der ‚Daily Telegraph‘ berichtet, scheiterte der Bundesligist kurz vor der Schließung des Transferfensters mit einer Anfrage bei Norwich City. Der Premier League-Aufsteiger habe ein Leihangebot mitsamt Kaufoption für den Rechtsverteidiger abgelehnt.

Norwichs Preisschild für Aarons liegt dem Vernehmen nach bei rund 35 Millionen Euro. Unter anderem zeigte auch der FC Bayern München Interesse am 21-Jährigen. In der laufenden Saison verpasste der Engländer keine Spielminute in der Premier League.

Im Sommer war der BVB auch an Marcel Halstenberg (29), Valentino Lazaro (25) und Diogo Dalot (22) dran. Die Rechtsverteidiger Thomas Meunier (29), Felix Passlack (23) und Marius Wolf (26) konnten unter Trainer Marco Rose noch nicht konstant überzeugen. Mit Mateu Morey (21) fehlt ein weiterer Verteidiger für längere Zeit verletzt.