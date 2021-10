BVB: Gerücht um Rabiot

Borussia Dortmund wird mit Adrien Rabiot in Verbindung gebracht. Wie der italienische Journalist Rudy Galetti berichtet, verfolgt der BVB ebenso wie die AS Monaco und Klubs aus der Premier League die Situation um den 22-fachen französischen Nationalspieler, der noch bis 2023 an Juventus Turin gebunden ist.

Der 26-jährige Rabiot ist im zentralen Mittelfeld beheimatet. Dort hat der BVB mit Axel Witsel einen Leistungsträger, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Interessanterweise ist ausgerechnet Juve am 32-jährigen Belgier interessiert. Darüber hinaus träumt man beim italienischen Rekordmeister von einer Rückkehr von Paul Pogba.

