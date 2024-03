Dier: „Darauf bin ich am meisten stolz“

Eric Dier wähnt sich aufgrund seiner Leistungen beim FC Bayern auf einem guten Weg zurück in die englische Nationalmannschaft. „Mit Blick darauf, wo ich spiele, und ich bin wirklich zufrieden damit, wie ich bisher gespielt habe, sollten sich alle Dinge zu meinen Gunsten auswirken“, erklärt der 49-fache Nationalspieler im Interview mit der ‚Times‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es sei „schon komisch, dass ich diese Wertschätzung im Ausland tendenziell mehr erfahre als zu Hause. Ich spüre hier in Deutschland wirklich die Wertschätzung des Vereins für mich“, so Dier weiter. Der 30-Jährige ist seit einer Woche fest an die Bayern gebunden, nachdem sich sein Leihvertrag nach einer gewissen Anzahl an Einsätzen in eine Festanstellung umgewandelt hatte. „Darauf bin ich am meisten stolz“, lässt Dier wissen.