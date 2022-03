Deutschland schlägt Israel | Die Noten für das DFB-Team

Vor 25.600 Zuschauern im ausverkauften Bundesliga-Stadion in Sinsheim gab die deutsche Mannschaft wie erwartet von Beginn an den Ton an. Bis zur ersten richtigen Drangphase dauerte es aber eine halbe Stunde, ehe Kai Havertz (29., 35.) und Timo Werner (34.) die ersten großen Torchancen hatten. Havertz war es dann, der nach einem Eckball die Führung erzielte (36.). Mit dem Pausenpfiff legte Werner nach.

Im zweiten Durchgang zeigte sich das DFB-Team gegen müder werdende Israelis noch einen Tick spielfreudiger, ließ aber mitunter die Ernsthaftigkeit im Abschluss vermissen oder scheiterte wie etwa Thilo Kehrer (60.) am hervorragenden Schlussmann Ofir Marciano.

Die Schlussphase hielt dann noch zwei Strafstöße bereit. In der 89. Minute traf Thomas Müller vom Punkt nur den Pfosten, ehe in der Nachspielzeit Kevin Trapp gegen Yonatan Cohen hielt und somit die weiße Weste wahrte. Unter dem Stich ein nie gefährdeter Pflichtsieg des DFB-Teams.

Torfolge

1:0 Havertz (36.): Deutschland belohnt sich für die erste richtige Drangphase mit dem Führungstreffer. Nach einer scharfen Raum-Ecke von rechts steigt Havertz am ersten Pfosten höher als sein Gegenspieler und köpft zum 1:0 ein.

2:0 Werner (45. +1): Gündogan bringt einen Freistoß vom linken Strafraumeck scharf in Richtung Tor. Werner hält den Fuß in die Flugbahn und lenkt den Ball so ins Netz.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

46‘ Trapp (2) für ter Stegen

46‘ Müller (3,5) für Gündogan

63‘ Günter für Raum

63‘ Stach für Weigl

63‘ Sané für Werner

80‘ Nmecha für Havertz