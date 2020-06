Addo tritt bei Moukoko auf die Bremse

Borussia Dortmunds Nachwuchsbetreuer Otto Addo warnt bei Supertalent Youssoufa Moukoko vor einer zu großen Erwartungshaltung der Öffentlichkeit. Zwar habe der 15-jährige Stürmer „fraglos das Potenzial, sich in der Bundesliga durchzusetzen“. Aber: „Keiner weiß aktuell, wie er sich gegen erwachsene Spieler durchsetzen kann, wie er bei den Profis trainiert“, gibt Addo gegenüber dem ‚kicker‘ zu bedenken.

Lange muss Moukoko wohl nicht mehr auf sein Bundesliga-Debüt warten. Auf Dortmunder Initiative hin wurde das Mindestalter von Profis in erster und zweiter Liga auf 16 herabgesetzt. Am 20. November feiert das Stürmer-Juwel, das in 20 U19-Partien sagenhafte 34 Tore erzielte, seinen 16. Geburtstag.