Davids Fernziel heißt England

Jonathan David möchte eines Tages gerne in der Premier League kicken. „Die Premier League ist die beste der Welt und am wettbewerbsfähigsten. Das ist offensichtlich ein Ort, an dem ich in Zukunft gerne spielen würde“, sagt das 20-jährige Stürmer-Juwel von KAA Gent dem englischen ‚Guardian‘. Er wolle schließlich „einer der besten Stürmer der Welt werden“.

Bis zu einem Wechsel nach England dürfte aber wohl noch ein wenig Zeit vergehen. Zuletzt machte Berater Nick Mavromaris keinen Hehl daraus, dass Davids Nahziel die Bundesliga ist. Gibt es im Sommer also keinen Sinneswandel, sollten deutsche Klubs wie Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig die besten Karten beim Kanadier haben. Nach seinen 23 Saisontoren wird Davids Wert auf rund 20 Millionen Euro taxiert.