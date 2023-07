Medien: Diaby sagt neuem Klub zu

Moussa Diaby peilt für diesen Sommer allem Anschein nach einen Vereinswechsel an. Nach Informationen von Fabrizio Romano hat der schnelle Linksfuß dem englischen Vertreter Aston Villa seine Zustimmung für einen Transfer gegeben.

Mitspielen muss an der Stelle natürlich auch noch Bayer Leverkusen, doch bei der Werkself sträubt man sich offenbar nicht grundsätzlich gegen einen Verkauf. Das erste Angebot von Villa über 35 Millionen Euro habe Bayer zwar abgelehnt, den Engländern aber gleichzeitig mitgeteilt, dass die Verhandlungen damit nicht beendet sind.

Im Raum steht seit einiger Zeit eine Schmerzgrenze von 60 Millionen Euro. Bis 2025 ist Diaby vertraglich noch an die Leverkusener gebunden, die Verhandlungsbasis ist also vorzüglich. Mit den Villains würde Diaby in der kommenden Saison international vertreten sein. Als Siebplatzierter ist der Klub aus Birmingham für die Conference League qualifiziert.