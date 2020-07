Benzema schießt Real zum Titel

Real Madrid ist das erste Mal seit 2017 wieder spanischer Meister. Am vorletzten Spieltag setzten sich die Königlichen mit einem 2:1-Sieg gegen den FC Villarreal die Krone auf. Mann des Abends im Estadio Alfredo di Stefano war Torjäger Karim Benzema, der beide Treffer (29./77.) für Real erzielte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Aufsehen sorgten die Madrilenen beim zweiten Tor des Franzosen. Kapitän Sergio Ramos trat nach einem vermeintlichen Foul an sich selbst zum Elfmeter an, legte die Kugel dann aber quer zum heraneilenden Benzema, der lässig einschob. Schiedsrichter Alejandro José Hernández Hernández pfiff die Aktion aber zurück. Beim zweiten Anlauf trat Benzema selbst an und versenkte den Ball eiskalt.