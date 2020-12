Neymar erhöht den Druck: Keine Verlängerung ohne Messi?

„Ich möchte wieder mit Messi zusammenspielen. Das ist das, was ich am meisten möchte. Er könnte auch hier bei mir spielen, kein Problem. Wir müssen das im nächsten Jahr machen.“ Neymar selbst war es, der die Gerüchteküche am Mittwochabend zum Brodeln brachte – und seinen Verein öffentlich unter Druck setzte.

Ein Neymar-Transfer ist für den FC Barcelona finanziell aktuell eigentlich nicht zu stemmen. Und so müsste schon Lionel Messi nach Paris wechseln, damit der Brasilianer seinen Wunsch erfüllt bekommt. Das weiß wohl auch Neymar, der den Poker nicht nur öffentlich, sondern auch intern eröffnet hat.

Täglicher Kontakt

Laut der ‚Mundo Deportivo‘ hat der 28-Jährige den PSG-Bossen signalisiert, seinen 2022 auslaufenden Vertrag nur zu verlängern, wenn Messi verpflichtet wird. Die katalanische Sportzeitung berichtet derweil, dass Barças einstiges Zauber-Duo (2013 bis 2017) täglichen Kontakt pflegt. Es sei eine Beziehung wie unter Brüdern.

Ab dem 1. Januar dürfte Messi, dessen Kontrakt im Sommer ausläuft, bei einem neuen Verein unterschreiben. Ob die Wahl auf PSG fällt? Noch nicht absehbar. Neymar würde es freuen, das ist spätestens seit Mittwochabend kein Geheimnis mehr.