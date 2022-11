Medien: Mané fällt monatelang aus

Sadio Mané wird dem FC Bayern München aller Voraussicht nach mehrere Monate fehlen. ‚Sport1‘ berichtet, dass man an der Isar mit einer Ausfallzeit von dreieinhalb bis vier Monaten rechnet. Damit würde der Senegalese nicht nur die Weltmeisterschaft, sondern auch Teile der Rückrunde verpassen.

Besonders bitter aus Sicht der Münchner: Auch die Champions League-Achtelfinalpartien der Bayern gegen Paris St. Germain stehen auf der Kippe. Mané möchte dem Bericht zufolge in den kommenden Tagen mit der Reha beginnen, um zumindest das Rückspiel am 8. März nicht zu verpassen. Ob der Offensivspieler bei der Partie in der Allianz Arena ebenfalls passen muss, hängt vom Heilungsverlauf ab.

Mané hatte sich im Spiel der Bayern gegen den SV Werder Bremen (6:1) am rechten Wadenbeinköpfchen verletzt. Infolgedessen wurde der 30-Jährige am gestrigen Donnerstagabend in Innsbruck operiert. In der laufenden Saison kommt der Außenstürmer auf 23 Einsätze für den Rekordmeister, in denen er elf Tore schoss und vier weitere vorbereitete.