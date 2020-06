Getafe verpflichtet Cucurella

Marc Cucurella kehrt nicht zum FC Barcelona zurück. Wie der FC Getafe mitteilt, hat man die Kaufoption für den Linksverteidiger gezogen. Zehn Millionen Euro fließen an die Blaugrana. Zudem kassiert Barça zehn Prozent bei einem Weiterverkauf.

Zuletzt wurde der 21-Jährige auch mit den italienischen Klubs SSC Neapel, Inter Mailand und AS Rom in Verbindung gebracht. Cucurella lief in der aktuellen Saison bereits in 31 Ligaspielen für Getafe auf. Ihm gelangen ein Tor und sechs Assists.