Werder schnappt sich United-Talent Chong

Was sich bereits während des heutigen Sonntags abzeichnete, ist nun perfekt: Wie die Grün-Weißen offiziell verkünden, wechselt der Tahith Chong per Leihe für ein Jahr an die Weser. Per Sondergenehmigung hatte der Linksfuß bereits zuvor bei den Grün-Weißen mittrainiert.

„Wir freuen uns sehr, dass Tahith sich für uns entschieden hat. Er ist ein sehr talentierter, entwicklungsfähiger Spieler, der bei Manchester United erste Erfahrungen auf höchstem Niveau sammeln konnte. Er muss sich nun an die Bundesliga gewöhnen und den nächsten Entwicklungsschritt bei uns machen“, sagt Sportchef Frank Baumann.

Chong freut sich auf die neue Herausforderung: „Zunächst einmal bin ich sehr glücklich, hier zu sein und ich freue mich sehr auf die Vorbereitung mit dem Team. Der Wechsel ist für mich eine sehr gute Gelegenheit, um mich zu entwickeln. Ich freue mich auf die neue Saison.“

Chongs Auftrag in Bremen ist klar: Er soll den wechselwilligen Milot Rashica ersetzen, um den vor allem RB Leipzig hartnäckig buhlt. Sein Erbe Chong konnte bei Manchester United bereits 16 Einsätze und zwei Vorlagen auf Profi-Ebene verbuchen. Dies rückte den Lockenkopf in den internationalen Fokus.