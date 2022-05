Sahin träumt von BVB-Trainerjob

Nuri Sahin hat in seiner zweiten Karriere als Fußballtrainer ein klares Ziel. „Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass Borussia Dortmund eine Herzensangelegenheit für mich ist und ich davon träume, einmal als Trainer einen Sieg vor der Südtribüne zu feiern“, erklärt der Trainer von Antalyaspor gegenüber dem ‚kicker‘. Sahin führt aus: „Als ich damals den BVB verlassen habe und nach Bremen gegangen bin, saß ich abends mit meiner Frau zu Hause und sagte zu ihr: Ich glaube, ich habe irgendwann das Zeug dazu, diesen Verein zu trainieren.“

Vor rund zwei Jahren war der ehemalige Mittelfeld-Stratege als Spieler in die Türkei gewechselt. Anfang Oktober übernahm er den Posten des Trainers. Offiziell gehört der 33-Jährige noch dem Antalyaspor-Kader an, steht aber mittlerweile ausschließlich an der Seitenlinie. Die Gewöhnung an die neue Aufgabe fiel dem gebürtigen Lüdenscheider nach eigenen Angaben nicht allzu schwer: „Das war natürlich eine Umstellung. Aber dadurch, dass ich seit anderthalb Jahren in dieser Mannschaft gespielt hatte, kannte ich sie gut und wusste, wo ich und mein Trainerteam ansetzen mussten. Schwieriger war die Situation gegenüber meinen Mitspielern. Sie mussten mich akzeptieren. Das war für mich die größte Herausforderung.“