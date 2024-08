Beier will zum BVB: Geht es jetzt ganz schnell?

Das Stürmerkarussell bei Borussia Dortmund dreht sich weiter rasend schnell. Serhou Guirassy (28) ist bereits da und bereitet sich nach seiner Verletzung langsam auf die Saison vor. Youssoufa Moukoko (19) ist auf dem Sprung, wohl in Richtung Ligue 1 und Niclas Füllkrug (31) wurde am heutigen Montagabend offiziell an West Ham abgegeben. Als Ersatz für den Nationalstürmer soll ein DFB-Kollege verpflichtet werden.

Borussia Dortmund legt den vollen Fokus auf die Verpflichtung des letztjährigen Shootingstars Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim. Der 21-Jährige wusste in der vergangenen Bundesligasaison nach seiner Leihrückkehr von Hannover 96 bei den Kraichgauern auf Anhieb zu überzeugen und sprang sogar noch auf den EM-Zug auf. Diese Leistungen riefen einige europäische Topklubs auf den Plan.

Beier soll regelmäßig spielen

Neben Borussia Dortmund sind dem Vernehmen nach unter anderem Bayer Leverkusen, Aston Villa, der FC Chelsea und Atlético Madrid an Beier interessiert. Dieser habe aber ein klares Ziel, berichtet ‚Sky‘. Trotz des Interesses anderer Vereine möchte der Mittelstürmer unbedingt nach Dortmund wechseln. Zudem dränge insbesondere Cheftrainer Nuri Sahin auf die Verpflichtung des schnellen Angreifers.

Im Raum steht ein Gehalt zwischen fünf und sechs Millionen Euro. Der BVB plane ein Angebot von 25 Millionen Euro inklusive Boni. Finden alle Parteien schnell zueinander, ist der Medizincheck laut ‚Sky‘ schon für diese Woche terminiert.