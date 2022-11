Medien: Auch BVB mischt bei Thuram mit

Topleistungen in der Bundesliga, die Teilnahme an der Weltmeisterschaft und ein auslaufender Vertrag. Marcus Thuram liefert drei gewichtige Gründe für das immer weiter anwachsende Interesse anderer Klubs an seiner Unterschrift. ‚Relevo‘ aus Spanien zählt nun auch Borussia Dortmund zu den Interessenten.

Dem Vernehmen nach möchte der BVB versuchen, Thuram im Winter in den Ruhrpott zu locken. Dort trägt momentan Youngster Youssoufa Moukoko viel Verantwortung im Angriff. Während Sebastien Haller weiterhin krankheitsbedingt ausfällt, bleibt Sommer-Neuzugang Anthony Modeste seine Torjägerqualitäten noch im Großen und Ganzen schuldig.

Bayern in der Pole Position?

Die Nase vorne hat dem Sportportal zufolge aber der FC Bayern. In München kam man im Verlauf der Hinrunde zu der Erkenntnis, dass man mit einem richtigen Mittelstürmer – aktuell in Form von Eric Maxim Choupo-Moting – besser aufgestellt ist. Ab Januar könnte diese Position unter Umständen von Thuram ausgefüllt werden.

Zudem sind zahlreiche Vereine aus der Serie A hinter dem Sprössling von Juventus Turin-Legende Lilian Thuram her. Mit Inter Mailand sollen sogar noch während der WM Gespräche in Katar stattfinden. Eine Verlängerung von Thuram bei Borussia Mönchengladbach ist zwar nicht ganz vom Tisch, wird jedoch mit steigendem Interesse größerer Vereine unwahrscheinlicher.

Atlético sitzt mit am Tisch

Wie die spanische ‚as‘ berichtet, zeigt mittlerweile auch Atlético Madrid Interesse am Stürmer. Die Colchoneros könnten sich wohl auch einen Wintertransfer vorstellen, liebäugeln aber ebenso mit einem ablösefreien Wechsel nach der Saison. Das könnte aber zu spät sein, sollte sich das Interesse von einem der anderen Vereine bereits im Januar konkretisieren.